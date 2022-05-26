Почти всю Украину будут поливать дожди. Прогноз погоды на 26 мая (карта)

Погода в Украине в четверг, 26 мая, будет мокрой. Большую часть страны накроют осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая будет погода?
Сегодня всю территорию Украины кроме западных областей накроют дожди, местами с грозами. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от 20 до 25 градусов тепла. На востоке прогнозируют +21...+24 градуса.
В северных регионах – 18-23 градуса тепла. На юге ожидается 21-26 градусов выше нуля.
В Киеве пройдет дождь, 19-21 градус тепла, а в Симферополе тоже прогнозируют осадки – +22...+24 градуса.
Погода и ее влияние на человека
Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.
У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.