Почти всю Украину будут поливать дожди. Прогноз погоды на 26 мая (карта)

Местами ожидаются осадки с грозами

В Украине прогнозируют дожди/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 26 мая, будет мокрой. Большую часть страны накроют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня всю территорию Украины кроме западных областей накроют дожди, местами с грозами. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 20 до 25 градусов тепла. На востоке прогнозируют +21...+24 градуса.

В северных регионах – 18-23 градуса тепла. На юге ожидается 21-26 градусов выше нуля.

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В Киеве пройдет дождь, 19-21 градус тепла, а в Симферополе тоже прогнозируют осадки – +22...+24 градуса.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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