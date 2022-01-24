Німецька авіакомпанія перенесла рейс з Києва через напружену ситуацію в Україні

Ранковий рейс перенесли/Колаж: "Сьогодні"

Німецька авіакомпанія Lufthansa, яка раніше перенесла свій рейс з Мюнхена в Київ через нестабільну політичну ситуацію в Україні, відклала відліт свого літака. Цього разу на понад п'ять годин.

Про це йдеться на сайті міжнародного аеропорту Бориспіль.

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Деталі

Станом на ніч 24 січня на сайті аеропорту Бориспіль вказано, що рейс LH 1493 з Києва до Франкфурта перенесли з 6 години ранку 24 січня на 11:15 того ж дня. Скоріше за все це пов'язано з підвищеною небезпекою в Україні через можливу повномасштабну агресію Російської Федерації.

Про затримку попереднього рейсу Lufthansa

Народний депутат VIII скликання Вікторія Войціцька заявила, що через політичну ситуацію в Україні екіпаж Lufthansa не може залишатися на ніч. Рейс був перенесений з 22:00 22 січня на 06:00 23 січня. Як зазначила Войцицька, це перші наслідки підвищеної небезпеки в Україні.

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