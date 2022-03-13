"Негайно припиніть знищення": льотчик РФ звернувся до пілотів окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Заслужений військовий льотчик РФ, полковник авіації Геннадій Штерн випустив відеозвернення до російських військових льотчиків та закликав їх негайно припинити знищення мирних українських міст та сіл.

"В цей особливий час звертаюся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії! Я виріс на Черкаській землі, звідси пішов в авіацію. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не гробити", – наголосив Штерн.

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Він нагадав, що українські та російські пілоти "літали у спільному небі, на одних літаках, з одних і тих самих аеродромів".

"Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не повинні бути в прицілах ваших літаків, припиняйте бомбардування та обстріл української території з повітря", – зазначив льотчик.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, Генадій Штерн понад тридцять років життя віддав військовій авіації. 1970 року закінчив Єйське вище військове авіаційне училище, 1982-го – Ленінградську академію авіації.

До 1999 року проходив службу в авіаційних частинах, з'єднаннях та об'єднаннях ВПС СРСР, потім – у ВПС РФ на посадах льотчика-інструктора, командира ланки, заст. командира та командира ескадрильї, заст. командира полку, заст. начальника Льотно-методичного відділу училища, начальника Льотно-методичної групи ВПС СКВО, старшого льотчика-інспектора бойової підготовки та старшого інспектора-льотчика з безпеки польотів 4-ї Повітряної Армії. Освоїв понад 30 типів та модифікацій літаків. Загальний наліт становить 4598 годин. Учасник бойових дій, інвалід війни ІІ групи.

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Після відставки живе та працює у місті Черкаси.

Втрати авіації окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку вторгнення РФ до України окупанти втратили 74 літаки, 86 вертольотів та 7 безпілотників.

Українська ППО за минулу добу знищила:

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