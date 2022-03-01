"Жодної капітуляції не буде!" – Резніков попередив про нову атаку фейками від РФ

Росія продовжує вигадувати фейки / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії.
Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.
"Спочатку вони плануюсь влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію", – написав міністр.
На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики.
"Це брехня. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава Україні!" – додав Резніков.
У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії проти України
Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив про те, що розпочинає розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.
"Я ознайомився з висновками Управління з попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", — йдеться у повідомленні.
За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.
Також Хан заявив, що проситиме про підтримку всіх держав-учасниць та міжнародної спільноти в цілому.
"Я продовжуватиму уважно стежити за розвитком подій на місцях в Україні та знову закликаю до стриманості та неухильного дотримання норм щодо міжнародного гуманітарного права", — зазначив прокурор.
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