"Ніхто не утримався": у "Слузі народу" вже точно визначилися з заміною Авакову

Слуги народу проведуть засідання фракції, після якого передадуть Шмигалю підписи з пропозицією кандидатури на пост глави МВС

Після відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова фракція "Слуга народу" повністю підтримує призначення на цю посаду свого колеги, глави парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського. "Слуги" готують звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає УНІАН.

За її словами, вже зібрано 226 підписів "слуг народу" під поданням від фракції прем'єру з пропозицією призначити головою МВС Монастирського.

"Не бачила жодної людини, яка б утрималася", – сказала Кравчук.

Реклама

Вона додала, що сьогодні відбудеться засідання фракції і підписи будуть передані прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, а він уже внесе до парламенту подання щодо кандидатури Монастирського.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова. Читайте докладніше, що відомо про можливого нового голову МВС.

Своєю чергою сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло глави МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.