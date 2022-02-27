Нову Каховку контролюють окупанти – мер міста

Нова Каховка. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 27 лютого, Каховська ГЕС перебуває під контролем РФ. Нова Каховка окупована, але російських військ у місті немає.

Про це заявив мер Володимир Коваленко у прямому ефірі.

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"З першого дня (війни – Ред.), через 5 годин Каховська ГЕС була взята російськими військами – і навколо міста знаходяться... З першого дня місто, не розумію навіть чому, спокійно відступило – і знаходиться в руках російської армії, не стільки місто, скільки Каховська ГЕС", – заявив він.

Коваленко додав, що об 11 ранку першого дня війни "ще ніхто нічого не зрозумів", військові адміністрації збиралися, адміністрація наради проводила – а російські війська "вже були на ГЕС".

Приміщення виконкому взято під охорону і мер туди заходить щодня.

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"На сьогодні у місті жодних прапорів немає", – заявив Коваленко.

Ситуація в Україні 27 лютого

Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався із потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.

У Києві внаслідок обстрілу загинув шестирічний хлопчик. Дитину привезли до лікарні вже мертвою. Також серйозно постраждали ще двоє дітей та троє дорослих, їх доправили до лікарні "Охматдит".

Українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом із відомим кадировським командиром. Магомед Тушаєв був на чолі 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні, який називали "елітним".

Родичі окупантів масово телефонують на гарячу лінію "Повернися живим з України", вони шукають своїх близьких.

У Василькові точаться бої за аеропорт, який російські окупанти намагаються захопити. Через це рятувальники не можуть почати гасити нафтобазу у Васильківській громаді. Голова Київської ОДА Олексій Кулебана написав, що снаряд влучив в один із 10 резервуарів з пальним, вогонь може поширитися і на решту.

Також нагадаємо, що під Херсоном українські військові знищили російську техніку.