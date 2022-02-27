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Нову Каховку контролюють окупанти – мер міста

Марія Дмитренко
27 лютого, 08:20
В самому місті військ РФ немає, вони стоять на Каховській ГЕС і на головній споруді Північно-Кримського каналу

Нова Каховка. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 27 лютого, Каховська ГЕС перебуває під контролем РФ. Нова Каховка окупована, але російських військ у місті немає.

Про це заявив мер Володимир Коваленко у прямому ефірі.

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"З першого дня (війни – Ред.), через 5 годин Каховська ГЕС була взята російськими військами – і навколо міста знаходяться... З першого дня місто, не розумію навіть чому, спокійно відступило – і знаходиться в руках російської армії, не стільки місто, скільки Каховська ГЕС", – заявив він.

Коваленко додав, що об 11 ранку першого дня війни "ще ніхто нічого не зрозумів", військові адміністрації збиралися, адміністрація наради проводила – а російські війська "вже були на ГЕС".

Приміщення виконкому взято під охорону і мер туди заходить щодня.

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"На сьогодні у місті жодних прапорів немає", – заявив Коваленко.

Ситуація в Україні 27 лютого

Також нагадаємо, що під Херсоном українські військові знищили російську техніку.