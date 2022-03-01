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Новий злочин Путіна: ворог розбомбив Калинівку під Києвом

1 березня, 16:02
Під завалами житлового будинку шукають чоловіка

Російський світ розбомбив Калинівку / Колаж "Сьогодні"

Ще одна сумна сторінка у серії злочинів Росії в Україні – обстріл селища Калинівка у Київській області.

Про це повідомляє ДСНС.

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Тут внаслідок бомбардування, скоєного вночі проти 1 березня, повністю зруйнований житловий будинок. Загинув господар будинку, тіло якого намагаються витягти з-під завалів.

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Обстановка

  • Авіаналіт, який напередодні увечері 28 лютого окупанти вчинили на Бровари та Васильків, закінчився знищенням 5 ворожих літаків. Про це повідомляє командування ВПС ЗСУ.
  • Станом на вечір 28 лютого було відомо, що внаслідок ракетного удару російського агресора в містах Біла Церква та Васильків зруйновані гуртожитки.
  • У Харкові внаслідок авіаудару снаряд влучив у міську лікарню № 3 (просп. Ново-Баварський, 90). Поранення отримали 6 людей.
  • Вночі російські окупанти розпочали штурм Херсона. За даними очевидців, підрозділи ЗС РФ зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши кладовище Геологів.