Новий злочин Путіна: ворог розбомбив Калинівку під Києвом

Російський світ розбомбив Калинівку / Колаж "Сьогодні"
Ще одна сумна сторінка у серії злочинів Росії в Україні – обстріл селища Калинівка у Київській області.
Про це повідомляє ДСНС.
Тут внаслідок бомбардування, скоєного вночі проти 1 березня, повністю зруйнований житловий будинок. Загинув господар будинку, тіло якого намагаються витягти з-під завалів.
Обстановка
- Авіаналіт, який напередодні увечері 28 лютого окупанти вчинили на Бровари та Васильків, закінчився знищенням 5 ворожих літаків. Про це повідомляє командування ВПС ЗСУ.
- Станом на вечір 28 лютого було відомо, що внаслідок ракетного удару російського агресора в містах Біла Церква та Васильків зруйновані гуртожитки.
- У Харкові внаслідок авіаудару снаряд влучив у міську лікарню № 3 (просп. Ново-Баварський, 90). Поранення отримали 6 людей.
- Вночі російські окупанти розпочали штурм Херсона. За даними очевидців, підрозділи ЗС РФ зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши кладовище Геологів.