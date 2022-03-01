Новий злочин Путіна: ворог розбомбив Калинівку під Києвом

Російський світ розбомбив Калинівку / Колаж "Сьогодні"

Ще одна сумна сторінка у серії злочинів Росії в Україні – обстріл селища Калинівка у Київській області.

Про це повідомляє ДСНС.

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Тут внаслідок бомбардування, скоєного вночі проти 1 березня, повністю зруйнований житловий будинок. Загинув господар будинку, тіло якого намагаються витягти з-під завалів.

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