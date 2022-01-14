Нові правила для куріння та невідомий вірус у дитсадку Дніпра — головні новини за ніч

У багатьох місцях заборонили курити, а в Дніпрі госпіталізовують дітей через невідомий вірус/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Український супутник успішно запустили на орбіту
Ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно запустила на орбіту. український супутник "Січ-2-30" з мису Канаверал у Флориді, США. Супутник стартував разом із ракетою о 17:25 за Києвом, відділення від ракети та вихід на орбіту сталися о 18:50.
"Омікрон" переоцінили: вчені з'ясували, як часто вбиває цей штам COVID-19
Американські вчені з'ясували, що новий штам коронавірусу "Омікрон" несе менше ризиків померти для людини, що заразилася, ніж її попередній "побратим" — "Дельта". "Омікрон" на 90% вбиває менше хворих, ніж це робить "Дельта".
В Україні розширили список заборонених місць для куріння
В Україні збільшили кількість місць, де заборонено палити. Зробити це можна лише у спеціально відведених місцях.
У дитсадку Дніпра вирує невідомий вірус: кількох дітей госпіталізували
У Дніпрі в дитячому садку №298 — спалах невідомого вірусу. Деяких дітей госпіталізували. У садку інформацію про вірус не підтверджують.