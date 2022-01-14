Нові правила для куріння та невідомий вірус у дитсадку Дніпра — головні новини за ніч

У багатьох місцях заборонили курити, а в Дніпрі госпіталізовують дітей через невідомий вірус/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Український супутник успішно запустили на орбіту

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно запустила на орбіту. український супутник "Січ-2-30" з мису Канаверал у Флориді, США. Супутник стартував разом із ракетою о 17:25 за Києвом, відділення від ракети та вихід на орбіту сталися о 18:50.

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Український супутник вирушив працювати в космос/Колаж: "Сьогодні"

"Омікрон" переоцінили: вчені з'ясували, як часто вбиває цей штам COVID-19

Американські вчені з'ясували, що новий штам коронавірусу "Омікрон" несе менше ризиків померти для людини, що заразилася, ніж її попередній "побратим" — "Дельта". "Омікрон" на 90% вбиває менше хворих, ніж це робить "Дельта".

"Омікрон" розповсюджується швидше за інших "побратимів", але дає більше шансів на виживання/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

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В Україні розширили список заборонених місць для куріння

В Україні збільшили кількість місць, де заборонено палити. Зробити це можна лише у спеціально відведених місцях.

Зокрема, не можна курити в аеропортах/Колаж: "Сьогодні"

У дитсадку Дніпра вирує невідомий вірус: кількох дітей госпіталізували

У Дніпрі в дитячому садку №298 — спалах невідомого вірусу. Деяких дітей госпіталізували. У садку інформацію про вірус не підтверджують.

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