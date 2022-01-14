В Україні розширили список місць заборонених для куріння

До списку додалося чимало місць, в яких люди полюбляють курити

Зокрема, не можна курити в аеропортах/Колаж: "Сьогодні"

В Україні збільшили кількість місць, в яких заборонено курити. Зробити це можна лише у спеціально відведених місцях.

Про це повідомляє Telegram-канал "Адвокат права".

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Де не можна курити?

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України Про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну" забороняє куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів.

Так, курити заборонено:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

в місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

на вокзалах і станціях;

на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Варто зазначити, що куріння також заборонено в аеропортах, за винятком спеціально відведених для цього місць.

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Факти про куріння

На нашій планеті палять приблизно 1,1 мільярда людей;

кожні 6 секунд у світі через тютюн вмирає приблизно одна людина, тобто відбувається кожен десятий випадок смерті серед дорослих;

за 1 секунду на Землі викурюється 300 000 сигарет;

тютюн вбиває майже половину людей, які його споживають;

щорічно від паління вмирає 7,7 мільйона людей, із яких понад 5 мільйонів випадків відбувається серед споживачів і колишніх споживачів тютюну, і понад 600 000 — серед некурців, що піддаються впливу вторинного тютюнового диму;

загальна маса недопалків на планеті за 1 рік становить 2 520 000 тонн.

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