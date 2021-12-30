Новий рік без п'яних за кермом. Які штрафи чекають на порушників – список

Штрафи за керування у стані сп'яніння сягають 34 тисяч гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

За день до Нового року поліція вирішила нагадати, що не слід поєднувати вживання алкогольних напоїв з кермуванням автомобілем. За це передбачені немалі штрафи, якщо ж водія просто зловлять напідпитку і він не влаштує ДТП.

Розміри штрафів нагадали у пресслужбі Патрульної поліції.

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"Святкуйте відповідально. У жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння, адже наслідки можуть бути фатальними", – говорять поліцейські.

Штрафи за керування у стані сп’яніння:

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП – штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування на рік).

за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП – штраф 34 000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого).

за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП – 51 000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу).

за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34 000 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб із позбавленням права керування на 3 роки).

"Святкування" за кермом

У Харкові дівчина-водій пила шампанське, поки їхала на авто засніженою дорогою. Усі "веселощі" пасажир дівчини знімав на відео та публікував у Мережі. На відео видно, що на вулиці було темно. Водійка тримала в одній руці кермо, а в іншій – пляшку шампанського. Вона їхала дорогою і водночас вживала алкоголь.

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