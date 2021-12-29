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Рекомендованої дози не існує. Як провести Новий рік без алкоголю – поради

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
29 грудня, 14:27
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Навіть якщо вирішили вживати алкоголь, слід дотримуватися основних порад, як не нашкодити здоров'ю
Медики рекомендують знизити споживання алкоголю на новорічні свята.
Медики рекомендують знизити споживання алкоголю на новорічні свята. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже зовсім близько довгоочікувані новорічні свята. Однак медики радять зробити так, щоб алкоголь не став центральним елементом вашого святкування.

Як не нашкодити здоров'ю під час свят – розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

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Медики наголошують, що "рекомендованої" дози алкоголю не існує. Ви можете випити таку кількість алкоголю, ризик якої для здоров’я переважає потенційну користь.

Чим шкідливий алкоголь

Він може змінювати ваші думки, судження, прийняття рішень і поведінку. Є пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від доз алкоголю. До прикладу, що більше спиртного ви вживаєте, то вищим стає ризик раку.

Як зменшити вживання алкоголю на свята:

  • Не купуйте алкоголь на свята та не тримайте його вдома. Доведено, чим більше алкоголю ми купуємо, тим більша ймовірність, що ми вип’ємо його раніше, ніж мали намір.
  • Замініть звичні вам алкогольні напої безалкогольними. Це хороша альтернатива на свята. До того ж асортимент такої продукції дуже різноманітний.
  • Уникайте "тригерів". Якщо певна компанія чи людина спонукає вас до випивки в Новий рік, намагайтеся уникати такого святкування або практикуйте способи ввічливої відмови.
  • Не сідайте за кермо, якщо випили. Навіть невеликі дози алкоголю можуть вплинути на самопочуття й реакцію.
  • Пийте більше води. Якщо ви для себе вирішили випити, перед уживанням спиртного можна випити склянку води, а в процесі варто вживати таку кількість води, яка орієнтовно відповідає випитій дозі алкоголю. Вода допоможе зменшити ризик зневоднення.
  • Якщо ви вирішили випити, не споживайте алкоголь на голодний шлунок. Так ви швидше сп’янієте.
  • Не вживайте алкоголь, якщо приймаєте ліки. Прочитайте уважно інструкцію до лікарського засобу та пам’ятайте, що поєднання алкоголю з ліками може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті.

Як пережити ранок 1 січня

У МОЗ наголошують, похмільний синдром не лікують алкоголем. Якщо ви відчуваєте наслідки пиття спиртних напоїв зранку, прийміть контрастний душ та пийте більше води.

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Слід пам'ятати, що веселитися та отримувати насолоду від життя можна й потрібно на тверезу голову, щоб було що згадати.

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