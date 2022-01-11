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Новий рік – нова декларація? Чи потрібно перепідписувати угоду з сімейним лікарем

Інна Собора
11 січня, 15:47
В Україні немає обмежень на укладання нових декларацій, сімейних лікарів можна змінювати безліч кількість разів

Якщо пацієнт хоче змінити лікаря, він просто подає нову декларацію до нового фахівця. / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок нового року не означає, що пацієнтам потрібно перепідписувати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. Декларація укладається безстроково.

Про це нагадали в Національній Службі Здоров'я України (НСЗУ).

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Що робити, якщо вирішили змінити лікаря

У такому разі не потрібно розривати декларацію з попереднім. У разі підписання нової декларації дані про неї вносяться в електронну систему і стара декларація автоматично анулюється.

Немає обмежень на укладання нових декларацій. Можна змінювати лікаря стільки разів, скільки вважаєте за потрібне, закон цього не забороняє. Водночас саме довготривалі відносини лікаря і пацієнта є корисними для обох.

У яких випадках припиняється дія декларації

  • Якщо пацієнт хоче змінити лікаря, він просто подає нову декларацію до нового фахівця. Стара декларація анулюється автоматично.
  • За бажанням пацієнта можна просто припинити дію декларації. Для цього треба подати заяву до НСЗУ про її припинення.
  • Декларація припиняє діяти у разі ліквідації юридичної особи чи ФОП того закладу, в якому вона подана. Крім випадків перетворення юридичної особи: у такому разі декларація чинна та вважається поданою новій юридичній особі.
  • Коли лікар і медичний заклад припиняють трудові відносини, декларації, подані до цього лікаря у цьому закладі, припиняють діяти. Тож якщо ваш лікар звільнився, потрібно подати декларацію до іншого лікаря.
  • Має припинити дію декларація з лікарем, якому суд заборонив займатися медичною діяльністю.
  • Якщо пацієнт не виконує медичних приписів чи правил медичного закладу, лікар може відмовитися від його ведення, якщо це не загрожує життю пацієнта і здоров’ю населення. У такому разі заклад ініціює процедуру припинення декларації.
  • Декларація неповнолітнього пацієнта з педіатром припиняє діяти у день його 18-річчя, відтак слід підписати нову з терапевтом або сімейним лікарем.
  • Декларація анулюється в разі смерті лікаря або пацієнта.

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