Бореться з "системою" – що відомо про новогро колумніста "Великий деолігархізації" Артема Погорєлова

Під час ефіру 24 липня інформаційно-аналітичної телепрограми "Велика деолігархізація", що виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24", ведучий Дмитро Белянський представив нового колумніста Артема Погорєлова. Він буде розповідати про підсумки реформ президента Володимира Зеленського особливим способом – шляхом ілюстрації підсумків тижні в картинах.

Перша картина вже готова і представлена в останньому випуску програми. Вона ілюструє підсумки попереднього тижня. Їй придумали навіть назва – "козак Ма Май".

Підсумки минулого тижня від Артема Погорєлова: козак з китайськими рисами обличчя – це переговори з Сі Цзіньпіном, гарбуз під деревом може означати відмову Захода в домовленностях, кінь, прив'язаний до піку – зберігається військова напруженість, повний місяць в небі – тривожні звістки. Але кожен може придумати і іншу інтерпретацію

"Я хочу представити нашим глядачам нового колумніста програми. Його звуть Артем Погорєлов. Він художник, і він буде щотижня створювати для нас роботи, картини, що відображають політичну реальність тижні", – сказав Белянський.

Погляд Артема на те, що відбувається в нашій країні, важливий тому, що 8,5 років зі своїх 34-х він прожив у боротьбі з раком, наслідками від найтяжчого лікування і пересадки кісткового мозку. На собі ця молода людина відчула всі наслідки реформ, які переживає Україна. Часто Артему доводилося буквально відвойовувати у системи право на життя.

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"Борюся з тим, що держава не може забезпечити гідне лікування. Борюся за пенсію в 2200 гривень, тому що щороку повинен доводити, що все так же не можу повноцінно працювати, а чиновники на мене дивляться так, ніби я лізу в їх кишеню", – говорить Погорєлов.

Ведучий Дмитро Белянський зазначив, що наша країна постійно реформується, тільки не всім ці реформи приносять полегшення і не у всіх є достатньо часу, щоб дочекатися кращого життя.

"Багато років наша країна мріє про краще життя. Багато років вимовляються ті самі слова, звучать одні й ті ж обіцянки, змінюються обличчя, але не змінюється Система. Несправедливість залишається несправедливістю. Ми продовжуємо вірити і ми продовжуємо чекати. Але не у всіх у нас є для цього достатньо часу. Мало вимовляти правильні слова, необхідні дії, щоб справедливості – дочекалися", – зазначив Белянський.

На сьогодні, за словами Артема Погорєлова, у нас немає держави, у нас є тільки система. "І цій системі плювати. Сьогодні можна розраховувати тільки на себе і своїх близьких. Але таких як я сотні тисяч. І що робити тим у кого немає підтримки? Тим, хто не може чекати, поки система зміниться", – говорить Артем.

Нагадаємо, що недавно до команди "Велика деолігархізація", яка виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24", приєдналася екс-прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.