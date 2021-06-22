На телеканалах "Україна" і "Україна 24" покажуть "Велику деолігархізацію"

За найголовнішою реформою президента Володимира Зеленського ми будемо спостерігати у режимі реального часу

3 липня відбудеться прем'єра нової щотижневої інформаційно-аналітичної програми. У центрі уваги буде лише одна тема – деолігархізація.

Реклама

За найголовнішою реформою президента Володимира Зеленського ми будемо спостерігати в режимі реального часу. Більше інформації – тільки в нашому ефірі.

Прем'єра відбудеться у суботу, 3 липня, о 22:00 на телеканалі "Україна 24". А глядачі телеканалу "Україна" побачать програму 6 липня. Час виходу в ефір – 00:10.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті (олігархів)". Читайте докладніше в нашому матеріалі, для кого небезпечний закон про олігархів Зеленського і чого від нього чекати.

Тим часом у парламенті і суспільстві цю ініціативу глави держави зустріли не найкращим чином, було багато критики. Але Зеленський вже пригрозив депутатам: якщо закон не проголосують – він буде винесений на всеукраїнський референдум.

Реклама

Дивіться про плани "Слуги народу" на закон про олігархів: