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На телеканалах "Україна" і "Україна 24" покажуть "Велику деолігархізацію"

22 червня 2021 14:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За найголовнішою реформою президента Володимира Зеленського ми будемо спостерігати у режимі реального часу

3 липня відбудеться прем'єра нової щотижневої інформаційно-аналітичної програми. У центрі уваги буде лише одна тема – деолігархізація.

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За найголовнішою реформою президента Володимира Зеленського ми будемо спостерігати в режимі реального часу. Більше інформації – тільки в нашому ефірі.

Прем'єра відбудеться у суботу, 3 липня, о 22:00 на телеканалі "Україна 24". А глядачі телеканалу "Україна" побачать програму 6 липня. Час виходу в ефір – 00:10.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті (олігархів)". Читайте докладніше в нашому матеріалі, для кого небезпечний закон про олігархів Зеленського і чого від нього чекати.

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Тим часом у парламенті і суспільстві цю ініціативу глави держави зустріли не найкращим чином, було багато критики. Але Зеленський вже пригрозив депутатам: якщо закон не проголосують – він буде винесений на всеукраїнський референдум.

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Дивіться про плани "Слуги народу" на закон про олігархів:

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