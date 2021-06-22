На телеканалах "Украина" и "Украина 24" покажут "Большую деолигархизацию"

За самой главной реформой президента Владимира Зеленского мы будем наблюдать в режиме реального времени

3 июля состоится премьера новой еженедельной информационно-аналитической программы. В центре внимания будет лишь одна тема – деолигархизация.

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За самой главной реформой президента Владимира Зеленского мы будем наблюдать в режиме реального времени. Больше информации – только в нашем эфире.

Премьера состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 на телеканале "Украина 24". А зрители телеканала "Украина" увидят программу 6 июля. Время выхода в эфир – 00:10.

Напомним, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Читайте подробнее в нашем материале, для кого опасен закон об олигархах Зеленского и чего от него ожидать.

Тем временем в парламенте и обществе эту инициативу главы государства встретили не самым лучшим образом, было много критики. Но Зеленский уже пригрозил депутатам: если закон не проголосуют – он будет вынесен на всеукраинский референдум.

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Смотрите о планах "Слуги народа" на закон об олигархах: