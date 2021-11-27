Новий штам "Омікрон" вже гуляє світом. Чим небезпечний і чи є в Україні

Коронавірус косить усе більше людей. Фото: колаж "Сьогодні"

По світу поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон". Випадки вже зафіксували щонайменше у восьми країнах. В Україні про появу нового штаму поки що не говорять.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Чим небезпечний "Омікрон"?

У кілька разів заразніша за "Дельту";

Більш стійкий до вакцин;

Велика кількість мутацій.

"Я можу сказати, що потенційно цей штам може виявитися ще гіршим за "Дельту", до якого відразу поставилися не дуже серйозно. Але позбавити наслідків допоможе вакцинація. Щонайменше двома дозами", – сказав професор імунології Денні Альтман.

Новий штам, який активно почав поширюватися у країнах Африки, призводить до повторного зараження ковідом, заявляють вчені.

"Омікрон" викликає у нас велике занепокоєння. Він має мутацію, що прискорює його поширення. Отже, карантинні заходи важливі зараз, як ніколи. І краще уникати великого скупчення людей", – додала технічний керівник ВООЗ з питань COVID-19 Марія Ван Керкхові.

Де зафіксували новий штам?

Велика Британія;

Німеччина;

ПАР;

Чехія;

Бельгія;

Ізраїль;

Нідерланди;

Китай.

При цьому новий штам COVID-19 цілком може поширюватися в США, заявляв провідний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі

Тим часом у Британії запроваджують обов'язковий ПЛР-тест на другий день для приїжджих та карантин до отримання негативного результату. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявляв, що омікрон-штам коронавірусу здатний передаватись між повністю вакцинованими людьми.

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Також через нову загрозу одна за одною європейські країни скасовують авіаперельоти до Південної Африки. Зокрема, Британія, Німеччина та Нідерланди. Там із сьогоднішнього дня ще й посилили обмеження. Бари, ресторани, кінотеатри та непродовольчі магазини закриватимуть о 17:00.

Чи є "Омікрон" в Україні?

Поки що у МОЗ не заявляли про появу нового штаму в Україні. Однак, судячи з темпів поширення, "Омікрон" скоро може бути і в нашій країні.