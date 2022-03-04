Про те, що Україна стане для Путіна крахом, його попереджав навіть Гіркін

Гіркін заявив, що путінська війна може закінчитися крахом РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Велика війна в Україні може закінчитися крахом путінського режиму та держпереворотом, який організують близькі до Кремля олігархи.

Про це раніше в інтерв'ю заявив колишній Міністр оборони так званої "ДНР".

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Гіркін — колишній полковник ФСБ, який брав участь в окупації Росією Донбасу 2014 року. Згодом він неодноразово критикував путінський режим. За місяць до початку агресії Гіркін проаналізував можливе вторгнення та спрогнозував провал путінської операції.

"Якщо Москва готова воювати, то я не розумію як вона збирається це робити ... Де за військами другий ешелон, який буде брати під контроль тил? Їх потрібно більше, ніж солдатів в лінійних підрозділах...Україна не капітулює, вона буде продовжувати воювати і отримувати підкріплення", — сказав Гіркін.

Він зазначив, що війна РФ з Україною – це політичне самогубство.

"Якщо Росія вплутається у війну з Україною, це означає фактично політичне самогубство і внутрішню смуту. Американці на це роблять ставку (санкціями). Вплутавшись у цю війну РФ не зможе швидко перемогти, а економічний крах спричинить внутрішньополітичний переворот", — заявив Гіркін.

Він назвав уряд РФ мафіозною групою.

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"РФ керує мафіозна група, яка ставила завданням не розвиток країни, а особисте і корпоративне збагачення. Ці люди не можуть робити нічого позитивного. Ми маємо ситуацію, при якій як мінімум половина – готові агенти ворога, у них капітали і діточки за кордоном. У нас не колос на глиняних ногах, у нас колос з глиняною головою. Вдарити по голові — вона і розсиплеться", — резюмував Гіркін.

Як розпочалася війна?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у низці міст України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада зробила велику помилку, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже були знищені. Збройні сили України тримають усе під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра нашої землі окупантам. Ворог понесе покарання за свої дії.

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