"Обидва поліцейських перебували у відпустці". Поліція розслідує вбивство копа в Чернігові

Поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження / Фото: Колаж: Сьогодні
Поліція встановлює обставини нічного інциденту на вулиці Незалежності в одному з супермаркетів в Чернігові, в результаті якого загинув поліцейський, ще один був госпіталізований. Відкрито провадження за фактом умисного вбивства.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Чернігівщини.
Так, група молодих чоловіків "завдала тілесні ушкодження поліцейським". В результаті – один з них загинув, а інший був доставлений в лікарню.
За даним фактом поліція Чернігівській області відкрила кримінальне провадження і призначила службове розслідування.
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У повідомленні наголошується, що на момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці і були в цивільному одязі.
"Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події", – йдеться в повідомленні.
Для встановлення об'єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.
"Замах" на главу Держархіву в Києві
Нещодавно стало відомо, що в Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. Як виявилося, чоловік нібито вирішив постріляти з вікна балкона по пташок, але потрапив в шию перехожого.
На вулиці Преображенській медики госпіталізували водія Анатолія Хромова з непроникаючих пораненням шиї. Копи встановили особу того, хто стріляв – ним виявився місцевий житель.
Як чоловік пояснив поліцейським, він нібито вирішив постріляти з пневматичної рушниці зі свого балкона по пташок і випадково потрапив в перехожого.
З квартири зловмисника, 1989 року народження, вилучили гвинтівку та набої, які направили на експертизу.
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