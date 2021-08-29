Загострення на Донбасі: бойовики не припиняють вогонь, поранені 10 військових

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
В суботу, 28 серпня, на Донбасі відбулося суттєве загострення ситуації. Найманці 18 разів порушували режим припинення вогню, в результаті чого було поранено 10 військовослужбовців.
Про це повідомляє прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.
- Неподалік Троїцького ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
- Зафіксовано обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. У результаті обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.
- У населеного пункту Красногорівка збройні формування тричі вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Водяного, що у Донецька, окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу н.п. Травневе російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
- Крім того, був обстріляний населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. У результаті обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, вже вдруге протягом тижня.
- Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Невельського ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.
- У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
- У Південного збройні формування РФ вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
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Як повідомляється, в результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травми. Поранені перебувають у лікувальних установах, стан їх здоров'я – задовільний.
Ситуація сьогодні
"Станом на 7:00 ранку, 29 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру", – зазначено в повідомленні.