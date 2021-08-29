Обострение на Донбассе: боевики не прекращают огонь, ранены 10 военных

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 28 августа, на Донбассе произошло существенное обострение ситуации. Наемники 18 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего были ранены 10 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил .

Неподалеку Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Зафиксирован обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

В Красногоровке вооруженные формирования трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что в Донецке, оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи н.п. Майское российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Был обстрелян населенный пункт Майское с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. Повреждены частное дома, уже во второй раз в течение недели.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Невельского враг вел огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Гранитного российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В Южного вооруженные формирования вели огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

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Как сообщается, в результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья – удовлетворительное.

Ситуация сегодня

" По состоянию на 7:00 утра, 29 августа, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра ", – говорится в сообщении.