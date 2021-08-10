Оголошено штормове попередження в шести областях: де чекати погіршення погоди

До України повернулися грози і сьогодні мокро буде практично скрізь. Але особливо вируватиме негода на сході і південному сході – там оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

10 серпня на всьому сході, у Запорізькій і Херсонській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Також у східних, Сумській, Київській, Чернівецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви".

В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. Найімовірніше в Україні очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні

А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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