Грози повернулися, спека не пішла: прогноз погоди на 10 серпня (карта)

У Києві у вівторок буде спекотно, але пасмурдно – синоптики прогнозують зливи і грози

У п’ятницю в Україні залишиться тільки кілька сухих місць / колаж "Сьогодні"

Якщо в понеділок лило тільки в кількох областях, то у вівторок, 10 серпня, грози окупують практично всю Україну – опадів не буде лише в кількох областях. При цьому буде так само спекотно.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві у вівторок буде спекотно, але пасмурдно – синоптики прогнозують грози. Температура становитиме від 28 до 30 градусів.

Погода в регіонах

Вчорашні грози так і не пішли із західного регіону, зате поширилися на всі інші.

На півночі обіцяють температуру близько 27-29 градусів. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях у вівторок литиме і гуркотітиме.

обіцяють температуру близько 27-29 градусів. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях у вівторок литиме і гуркотітиме. На заході також продовжаться грози, сонце обіцяють тільки у Волинській та Рівненській областях. Зате буде не надто спекотно – сьогодні в цьому регіоні обіцяють в середньому все ті ж 24-26 градусів, на Закарпатті – 27-29.

також продовжаться грози, сонце обіцяють тільки у Волинській та Рівненській областях. Зате буде не надто спекотно – сьогодні в цьому регіоні обіцяють в середньому все ті ж 24-26 градусів, на Закарпатті – 27-29. У центрі також сьогодні дощі та грози – скрізь, крім Кропивницького. У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях прогнозують 28-30 градусів, у Дніпрі – 29-31 градус.

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На сході сьогодні заливатиме усі області – скрізь обіцяють грози. У Луганській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях, як і раніше, буде спекотно – до +31.

сьогодні заливатиме усі області – скрізь обіцяють грози. У Луганській, Донецькій, Запорізькій і Харківській областях, як і раніше, буде спекотно – до +31. На півдні 10 серпня пройде без опадів лише в Одеській області. У Миколаївській, Херсонській і окупованому Криму будуть грози. Температура в Херсоні, Одесі та Миколаєві становитиме близько 30-32 градусів, у Сімферополі прогнозують не вище +29.

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Зазначимо, в останні роки погода все більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа або в жарких країнах. Кліматологи пов'язують усі ці аномалії насамперед з діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви".

Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.