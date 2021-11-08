Дуже схожі симптоми: як відрізнити туберкульоз від коронавірусу

Лікарі розповіли, як розрізнити коронавірус та туберкульоз. / Фото: Колаж: Сьогодні

У COVID-19 і туберкульозу є схожі симптоми. Для того, щоб вчасно виявити туберкульоз, потрібно більш прискіпливо прислухатися до симптомів.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я України.

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Фахівці ВООЗ прогнозують, що на фоні впливу пандемії COVID-19, смертність від туберкульозу може зрости в два рази.

Туберкульоз можна виявити на ранніх термінах

Лікарі радять не зволікати та звертатися до сімейного лікаря при підвищенні температури, тривалому кашлі та слабкості.

"Краще провести додаткові обстеження для виключення туберкульозу, ніж допустити його руйнівний вплив на організм", – наголошують медики.



Варто пам'ятати, що туберкульоз – виліковне захворювання. Головне – регулярно приймати призначені лікарем препарати.

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Порівняння симптомів

Початок захворювання:

при туберкульозі – як правило, поступовий,

при коронавірусі – як правило, гострий,

Підвищення температури тіла:

при туберкульозі – як правило, незначне – до +37-37,2 градусів. при важких формах – виражена лихоманка

при коронавірусі – як правило, виражена лихоманка. при легкій формі до +38 градусів. при важкій – понад 38.

Підвищена пітливість вночі:

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при туберкульозі – характерна,

при коронавірусі – не характерна.

Зниження маси тіла без причини:

при туберкульозі – характерно,

при коронавірусі – не характерно.

Головний біль:

при туберкульозі – не характерний,

при коронавірусі – не характерний.

Біль у горлі:

при туберкульозі – не характерний,

при коронавірусі – не характерний.

Кашель:

при туберкульозі – триває понад два тижні, періодичний, як правило – з мокротинням.

при коронавірусі – як правило, постійний кашель, переважно сухий.

Задишка:

при туберкульозі – з'являється при фізичному навантаженні, виражена задишка спостерігається при важких формах.

при коронавірусі – не характерна для легкої форми. з'являється при середній та важкій формах.

Кровохаркання:

при туберкульозі – спостерігається при важких поширених формах.

при коронавірусу – можливе при важкій формі.

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