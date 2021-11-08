Очень похожие симптомы: как отличить туберкулез от коронавируса

Врачи рассказали, как различить коронавирус и туберкулез. / Фото: Коллаж: Сегодня

У COVID-19 и туберкулеза есть похожие симптомы. Для того чтобы вовремя выявить туберкулез, нужно более придирчиво к ним прислушиваться.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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Специалисты ВОЗ прогнозируют, что на фоне влияния пандемии COVID-19 смертность от туберкулеза может возрасти в два раза.

Туберкулез можно обнаружить на ранних сроках

Врачи советуют не медлить и обращаться к семейному врачу при повышении температуры, длительном кашле и слабости.

"Лучше провести дополнительные обследования для исключения туберкулеза, чем допустить его разрушительное воздействие на организм", – подчеркивают медики.



Следует помнить, что туберкулез – излечимое заболевание. Главное – регулярно принимать назначенные врачом препараты.

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Сравнение симптомов

Начало заболевания:

при туберкулезе – как правило, постепенное,

при коронавирусе – как правило, острое,

Повышение температуры тела:

при туберкулезе – как правило, незначительное – до +37-37,2 градусов, при тяжелых формах – выраженная лихорадка

при коронавирусе – как правило, выраженная лихорадка. При легкой форме до +38 градусов, при тяжелой – свыше 38.

Повышенная потливость ночью:

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при туберкулезе – характерная,

при коронавирусе – не характерна.

Снижение массы тела без причины:

при туберкулезе – характерно,

при коронавирусе – не характерно.

Головная боль:

при туберкулезе – не характерна,

при коронавирусе – характерна.

Боль в горле:

при туберкулезе – не характерно,

при коронавирусе – характерно.

Кашель:

при туберкулезе – длится более двух недель, периодический, как правило – с мокротой.

при коронавирусе – как правило, постоянный кашель, преимущественно сухой.

Одышка:

при туберкулезе – появляется при физической нагрузке, выраженная одышка наблюдается при тяжелых формах.

при коронавирусе – не характерна для легкой формы, появляется при средней и тяжелой формах.

Кровохарканье:

при туберкулезе – наблюдается при тяжелых распространенных формах.

при коронавирусе – возможно при тяжелой форме.

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