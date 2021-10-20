Один вихідний і особистий помічник: цікаві факти про роботу українського кухаря в Антарктиді

Робота українського кухаря в Антарктиді. Фото: колаж "Сьогодні"
На честь Міжнародного дня кухарі українські полярники поділилися цікавими фактами про роботу представників цієї професії в Антарктиді. Як виявилося, кухар обов'язково входить до складу кожної річної експедиції.
Відповідний пост опублікував на сторінці в Facebook Національний антарктичний науковий центр.
Найцікавіші факти про роботу українського кухаря в Антарктиді
- Кухар обов'язково входить до складу кожної річної експедиції. На станції його називають "перший після бейскомандера", бо від його майстерності часто залежить настрій усіх інших.
- Щоб працювати кухарем в Антарктиді, мало вміти смачно готувати. Ще до експедиції треба розрахувати продукти на весь рік, а потім організувати їхню правильну витрату, зберігання тощо. Адже найближчий супермаркет – за 15 тис. км, та й сусіди далеченько, тож "за сіллю" не збігаєш. Тому фахова освіта та досвід роботи – обов'язкові вимоги до цієї позиції.
- На станцію майже не купують напівфабрикатів та готової їжі, тож більшість страв, зокрема хліб, кисломолочку, солодощі, кухар робить сам.
- Кухар працює 6 днів на тиждень, а неділя – вихідний. Тоді замість нього по черзі готують інші.
- Кухар готує обід та вечерю, на які збирається вся команда, а от сніданок кожен "придумує" собі сам. Ця традиція ще від британців і пов'язана з різним графіком роботи учасників експедиції.
- На день народження кожного зимівника кухар неодмінно робить торт, прикрашаючи його відповідно до уподобань та роботи іменинника. А для самого кухаря торт може створювати вся команда або ж ті, хто гарно готував по неділях.
- Щоп'ятниці на "Вернадському" відбувається загальне прибирання: кожен приводить до ладу те приміщення, яке дістається йому цього тижня. Але кухар щотижня прибирає одне й те ж приміщення – власне, кухню.
- Деякі кухарі готують страви відповідно до днів тижня. Приміром, четвер – рибний день, середа – для чогось солоденького, а в п'ятницю, коли після прибирання бейскомандер заохочує всіх пивом, – треба щось "похрумкати" до напою.
- Кухар є одним з найбільш заклопотаних учасників експедиції, адже його графік не залежить від пори року чи погоди. Тому він єдиний, хто не заступає на денні та нічні чергування.
- Як бонус кухар має помічника у вигляді денного чергового, а ще – неймовірний вид з вікна другого поверху на океан та гори.
Український кухар в Антарктиді. Фото: Facebook Національний антарктичний науковий центр
Нагадаємо, біля станції "Академік Вернадський" у Антарктиді на світ з'явилося троє тюленят, дві дівчинки і хлопчик. Вижило тільки двоє малюків.