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Один вихідний і особистий помічник: цікаві факти про роботу українського кухаря в Антарктиді

Софія Ковнір
20 жовтня, 11:59
Кухар обов'язково входить до складу кожної експедиції

Робота українського кухаря в Антарктиді. Фото: колаж "Сьогодні"

На честь Міжнародного дня кухарі українські полярники поділилися цікавими фактами про роботу представників цієї професії в Антарктиді. Як виявилося, кухар обов'язково входить до складу кожної річної експедиції.

Відповідний пост опублікував на сторінці в Facebook Національний антарктичний науковий центр.

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Найцікавіші факти про роботу українського кухаря в Антарктиді

  1. Кухар обов'язково входить до складу кожної річної експедиції. На станції його називають "перший після бейскомандера", бо від його майстерності часто залежить настрій усіх інших.
  2. Щоб працювати кухарем в Антарктиді, мало вміти смачно готувати. Ще до експедиції треба розрахувати продукти на весь рік, а потім організувати їхню правильну витрату, зберігання тощо. Адже найближчий супермаркет – за 15 тис. км, та й сусіди далеченько, тож "за сіллю" не збігаєш. Тому фахова освіта та досвід роботи – обов'язкові вимоги до цієї позиції.
  3. На станцію майже не купують напівфабрикатів та готової їжі, тож більшість страв, зокрема хліб, кисломолочку, солодощі, кухар робить сам.
  4. Кухар працює 6 днів на тиждень, а неділя – вихідний. Тоді замість нього по черзі готують інші.
  5. Кухар готує обід та вечерю, на які збирається вся команда, а от сніданок кожен "придумує" собі сам. Ця традиція ще від британців і пов'язана з різним графіком роботи учасників експедиції.
  6. На день народження кожного зимівника кухар неодмінно робить торт, прикрашаючи його відповідно до уподобань та роботи іменинника. А для самого кухаря торт може створювати вся команда або ж ті, хто гарно готував по неділях.
  7. Щоп'ятниці на "Вернадському" відбувається загальне прибирання: кожен приводить до ладу те приміщення, яке дістається йому цього тижня. Але кухар щотижня прибирає одне й те ж приміщення – власне, кухню.
  8. Деякі кухарі готують страви відповідно до днів тижня. Приміром, четвер – рибний день, середа – для чогось солоденького, а в п'ятницю, коли після прибирання бейскомандер заохочує всіх пивом, – треба щось "похрумкати" до напою.
  9. Кухар є одним з найбільш заклопотаних учасників експедиції, адже його графік не залежить від пори року чи погоди. Тому він єдиний, хто не заступає на денні та нічні чергування.
  10. Як бонус кухар має помічника у вигляді денного чергового, а ще – неймовірний вид з вікна другого поверху на океан та гори.

Український кухар в Антарктиді. Фото: Facebook Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, біля станції "Академік Вернадський" у Антарктиді на світ з'явилося троє тюленят, дві дівчинки і хлопчик. Вижило тільки двоє малюків.

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