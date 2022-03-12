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Окупантів вибили з міста на Луганщині: ЗСУ показали трофей

Павло Заяць
12 березня, 15:46
Окупанти зазнали втрат у живій силі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області зведений загін Державної прикордонної служби та Збройних сил України вигнав загарбників з околиці одного з міст.

Як повідомляється на сторінці Міноборони у Facebook, захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у російських окупантів є втрати в живій силі. У результаті бою українські воїни захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного загарбника.

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/ Фото: Минобороны Украины

/ Фото: Минобороны Украины

/ Фото: Минобороны Украины

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Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно становили:

  • особового складу – понад 12 тис. осіб;
  • танків – 362 од.;
  • ББМ – 1205 од.;
  • артилерійських систем – 135 од.;
  • РСЗВ – 62 од.
  • засобів ППО – 33 од.;
  • літаків – 58 од.;
  • вертольотів – 83 од.;
  • автомобільної техніки – 585 од.;
  • кораблів/катерів – 3 од.;
  • цистерн із ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.