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Оккупантов выбили из города в Луганской области: ВСУ показали трофей

Павел Заяц
12 марта, 15:46
Оккупанты понесли потери в живой силе

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области сводный отряд Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины изгнал захватчиков с окраины одного из городов.

Как сообщается на странице Минобороны в Facebook, защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у российских оккупантов есть потери в живой силе. В результате боя украинские воины захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного захватчика.

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/ Фото: Минобороны Украины

/ Фото: Минобороны Украины

/ Фото: Минобороны Украины

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Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 тыс. человек;
  • танков ‒ 362 ед.;
  • ББМ ‒ 1205 ед.;
  • артиллерийских систем –135 ед.;
  • РСЗО ‒ 62 ед.;
  • средств ПВО ‒ 33 ед.;
  • самолетов – 58 ед.;
  • вертолетов – 83 ед.;
  • автомобильной техники ‒ 585 ед.;
  • кораблей/катеров ‒ 3 ед.;
  • цистерн с ППМ ‒ 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.