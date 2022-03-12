Оккупантов выбили из города в Луганской области: ВСУ показали трофей

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области сводный отряд Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины изгнал захватчиков с окраины одного из городов.

Как сообщается на странице Минобороны в Facebook, защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у российских оккупантов есть потери в живой силе. В результате боя украинские воины захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного захватчика.

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/ Фото: Минобороны Украины

/ Фото: Минобороны Украины

/ Фото: Минобороны Украины

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Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили: