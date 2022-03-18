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Окупанти обстріляли Суми: загинула студентка та підприємець-волонтер

Павло Заяць
18 березня, 16:48
Список злочинів військових РФ збільшується

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумах внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула студентка першого курсу Сумського педагогічного університету групи педагогіки та психології Анастасія Мірошниченко.

Про це повідомила кореспондентка "Сьогодні" Олеся Боровик.

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За її словами, тоді ж загинув місцевий підприємець, який доставляв товари до магазинів, де був дефіцит продуктів.

Раніше голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти почали ходити по дворах та забирати у людей мобільні телефони. Також військові РФ забирають у місцевих жителів офіційно зареєстровану зброю.

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