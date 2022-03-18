Зеленський записав відеозвернення до українців — головні тези

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українського народу.

Воно з'явилося на каналі Офісу президента в YouTube.

Президент додав:

"І наостанок. Наш Маріуполь, Харків, Чернігів, Київська область, Ізюм і всі наші міста-герої. Яким складно. Ми робимо все і робимо всі. Наша армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква, увесь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм — не пробачимо. Ви будете вільні. Точно. Я знаю. Як всі ми на нашій землі", — резюмував Зеленський.