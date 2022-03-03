Окупанти вдарили по Києву: з'явилося відео (відео)

Київ продовжує страждати від обстрілів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують вести війну проти України. Вони вдарили по Києву.

Відео моменту удару з'явилося в Мережі.

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Деталі

Вночі окупанти продовжують бомбардувати столицю України. У Мережі пишуть про вибухи на Дружбі Народів.

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Де сховатися у столиці?

У Києві є багато укриттів, де можна сховатись від атаки окупантів.

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Атака в Харкові

Заступник мера міста Ізюма Харківської області Володимир Мацокін повідомивпро чергову атаку ворога. Внаслідок обстрілів є загиблі.

Мацокін проінформував, що атака почалася близько 23:59, удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок.

Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, 2 з них – діти.

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