Окупанти вдарили по Києву: з'явилося відео (відео)

Київ продовжує страждати від обстрілів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують вести війну проти України. Вони вдарили по Києву.
Відео моменту удару з'явилося в Мережі.
Деталі
Вночі окупанти продовжують бомбардувати столицю України. У Мережі пишуть про вибухи на Дружбі Народів.
Де сховатися у столиці?
У Києві є багато укриттів, де можна сховатись від атаки окупантів.
Атака в Харкові
Заступник мера міста Ізюма Харківської області Володимир Мацокін повідомивпро чергову атаку ворога. Внаслідок обстрілів є загиблі.
Мацокін проінформував, що атака почалася близько 23:59, удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок.
Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, 2 з них – діти.