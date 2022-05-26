Окупанти вкрали в Маріуполі медтехніку і видали її за подарунок від партії Путіна

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У захопленому Маріуполі окупанти вкрали медичне обладнання на мільйони гривень і відправили його до Донецька. Вони ще й видали техніку за подарунок від партії Єдина Росія. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Маріуполь. Державне мародерство Росії. У Донецьк й хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкрадену з маріупольської лікарні № 1. Цього разу для анестезії. Обладнання унікальне і було придбане Маріуполем в 2021 році за декілька мільйонів гривень", — повідомив він.

Андрющенко додав, що техніку піднесли від імені путінської партії. На фото видно, що на вкраденій техніці стоять картки "Російське товариство хірургів – колегам Донбасу".

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"Звісно, все вкрадене знов загорнуто в подарункову обгортку "Єдиної Росії". Ніколи не було і от знов. Що тут скажеш — Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне поліпшення медичного сервісу. МраZота", — написав Андрющенко.

"Єдина Росія" — партія влади, найбільша в РФ. Заснована в 2001 році, повністю підтримує політику Володимира Путіна. Усі міністри РФ є членами партії, вона також має більшість у Державній думі.

До Маріуполя завезли "зомбі-телевізори"

Раніше Андрющенко повідомив, що в окупованому Маріуполі активно розгортають телевізійну пропаганду. У місті встановили великі монітори, також їздять авто з екранами на боці. Звідусіль веде мовлення проросійська пропаганда.

Екрани встановлено в місцях скупчення людей, зокрема у пунктах видачі гуманітарної допомоги та води.

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