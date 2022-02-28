Окупанти взяли в полон священнослужителя Одеської єпархії ПЦУ

Російські окупанти взяли в полон священика Православної церкви України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти взяли в полон священика Православної церкви України Одеської єпархії протоієрея Василя Вирозуба. Про це розповіли у Facebook Одеської єпархії ПЦУ.

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Він перебував на борту рятувального судна "Сапфір", яке мало забрати тіла українських військових, убитих на острові Зміїному. Рятувальна місія була погоджена з окупантами.

Незабаром стало відомо, що загиблих на острові немає, а російські військові використали ситуацію під приводом благодійної місії як привід заманити судно в полон.

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Наступного дня священнослужитель отримав повідомлення про те, що судно перебуває під вартою російських військових кораблів. При цьому ані екіпаж, ані священика на Зміїний острів не пускають. Із судном така сама ситуація.

Ситуація з о. Зміїним

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний. Збройні сили України 25 лютого відбили в окупантів острів Зміїний. Незабаром стало відомо про 13 загиблих українських військових на острові Зміїний. Україна провела переговори щодо евакуації загиблих. Того ж дня на острів відправили українське рятувальне судно "Сапфір".

Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як із захисниками загубився зв'язок.

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України посмертно. Незабаром російські ЗМІ повідомили про доставку в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.