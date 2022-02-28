Оккупанты взяли в плен священнослужителя Одесской епархии ПЦУ

Российские кафиры взяли в плен священника Православной церкви Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты взяли в плен священника Православной церкви Украины Одесской епархии протоиерея Василия Вырозуба. Об этом рассказали в Facebook Одесской епархии ПЦУ.

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Он находился на борту спасательного судна "Сапфир", который должен был забрать тела украинских военных, убитых на острове Змеином. Спасательная миссия была согласована с оккупантами.

Вскоре стало известно, что погибших на острове нет, а российские военные использовали ситуацию под предлогом благотворительной миссии, как повод заманить судно в плен.

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На следующий день священнослужитель получил уведомление о том, что судно находится под стражей российских военных кораблей. При этом ни экипаж, ни священника на остров Змеиный не пускают. С судном такая же ситуация.

Ситуация с о. Змеиным

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный. Вооруженные силы Украины 25 февраля отбили у оккупантов остров Змеиный. Вскоре стало известно о 13 погибших украинских военных на острове Змеиный. Украина провела переговоры об эвакуации павших. В тот же день на остров отправили украинское спасательное судно "Сапфір".

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что защитникам острова Змеиный присвоят звания Героев Украины посмертно. Вскоре российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.