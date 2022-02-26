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Есть надежда: украинские защитники острова Змеиный могут быть живы

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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26 февраля, 17:10
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Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины
24 февраля агрессор обстрелял пограничников и воинов ВСУ на острове Змеиный/Коллаж "Сегодня"
24 февраля агрессор обстрелял пограничников и воинов ВСУ на острове Змеиный/Коллаж "Сегодня"

24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный. Однако есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"ГНСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники Змеиного живы. Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины", – говорится в сообщении.

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь.

"В настоящее время, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГНСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях. Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится", – сообщает государственная пограничная служба.

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Захват острова Змеиный

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х*й". Затем последовал мощный обстрел острова, и 13 пограничников погибли.

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25 февраля Вооруженные силы Украины отбили у оккупантов остров Змеиный.

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