Более 30 ударов авиации и крылатых ракет. В ВСУ рассказали, куда движутся войска РФ

По состоянию на 13:00 24 февраля войска РФ нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", реактивной системой залпового огня, авиацией и артиллерией. Оккупанты палили по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Военные рассказали, что войска РФ продолжают наступление на юге страны.
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"Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка. Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне", – сказали в Генштабе.
Бойцы Объединенных сил уже перешли к оборонной операции. Оперативные группировки войск перегруппировались и переместились в районы выполнения задач для отпора российской агрессии.
Что происходит в регионах?
- В Луганской области идут тяжелые бои. Пресс-служба пограничников сообщает об очередной "военной хитрости" врага.
- В городе Чугуеве Харьковской области в результате вражеских обстрелов начался пожар, погиб ребенок.
- В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд упал в центральной части города.
- Российские военные ударили по военному объекту в Броварах, что под Киевом. Взрыв был такой силы, что его услышали даже жители столицы.
- Войска РФ захватили главное здание Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области.