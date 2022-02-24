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СЬОГОДНІ Новини України

Понад 30 ударів авіації та крилатих ракет. У ЗСУ розповіли, куди рухаються війська РФ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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24 лютого, 14:30
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Бійці Об'єднаних сил України вже перейшли до оборонної операції та перемістилися в райони виконання завдань
Російські військові десятки разів відкривали вогонь із важкого озброєння
Російські військові десятки разів відкривали вогонь із важкого озброєння / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 13:00 24 лютого війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", реактивною системою залпового вогню, авіацією та артилерією. Окупанти палили по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Військові розповіли, що війська РФ продовжують наступ на півдні країни.

"Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка. Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні", – сказали в Генштабі.

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Бійці Об'єднаних сил уже перейшли до оборонної операції. Оперативні угруповання військ перегрупувалися і перемістилися в райони виконання завдань для відсічі російській агресії.

Що відбувається в регіонах?

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