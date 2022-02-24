Понад 30 ударів авіації та крилатих ракет. У ЗСУ розповіли, куди рухаються війська РФ

Станом на 13:00 24 лютого війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", реактивною системою залпового вогню, авіацією та артилерією. Окупанти палили по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Військові розповіли, що війська РФ продовжують наступ на півдні країни.
Далі по темі
"Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка. Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні", – сказали в Генштабі.
Бійці Об'єднаних сил уже перейшли до оборонної операції. Оперативні угруповання військ перегрупувалися і перемістилися в райони виконання завдань для відсічі російській агресії.
Що відбувається в регіонах?
- На Луганщині йдуть важкі бої. Пресслужба прикордонників повідомляє про чергову "військову хитрість" ворога.
- У місті Чугуєві Харківської області внаслідок ворожих обстрілів почалася пожежа, загинула дитина.
- В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей у лікарні. Снаряд упав у центральній частині міста.
- Російські військові вдарили по військовому об'єкту в Броварах, що під Києвом. Вибух був такої сили, що його почули навіть мешканці столиці.
- Війська РФ захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонщини.