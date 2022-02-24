Російські війська захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС

Російські військові вивісили триколор на будівлю Каховської ГЕС – там вже танки та "Гради" РФ

Військові РФ захопили Каховську ГЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області.

Про це повідомив "Супільному" міський голова Таврійська Микола Різак.

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"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив, "Гради", танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", – каже Різак.

Спочатку в Мережі писали, що триколор вивісили на будівлю адміністрації Каховки, але ця інформація не підтвердилася. Будівля, де РФ поставила свій прапор, – Каховська ГЕС.

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