Російські війська захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС

Російські війська захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області.
Про це повідомив "Супільному" міський голова Таврійська Микола Різак.
"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив, "Гради", танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", – каже Різак.
Далі по темі
Спочатку в Мережі писали, що триколор вивісили на будівлю адміністрації Каховки, але ця інформація не підтвердилася. Будівля, де РФ поставила свій прапор, – Каховська ГЕС.
Що відбувається в інших регіонах?
- На Луганщині йдуть важкі бої. Пресслужба прикордонників повідомляє про чергову "військову хитрість" ворога.
- У місті Чугуєві Харківської області внаслідок ворожих обстрілів почалася пожежа, загинула дитина.
- В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей у лікарні. Снаряд упав у центральній частині міста.
- Російські військові вдарили по українському військовому об'єкту в Броварах, що під Києвом. Вибух був такої сили, що його почули навіть мешканці столиці.