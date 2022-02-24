Российские войска захватили Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС

Российские военные вывесили триколор на здание Каховской ГЭС – там уже находятся танки и "Грады" РФ

Военные РФ захватили Каховскую ГЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска захватили главное здание Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области.

Об этом сообщил "Суспільному" городской голова Таврическа Николай Ризак.

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"И не только главное сооружение Северо-Крымского канала, но и триколор вывесили на Каховской ГЭС. Я сам лично видел "Грады", танки на ГЭС. Танки и БТРы приехали, вывесили флаг", - говорит Ризак.

Изначально в Сети писали, что триколор вывесили на здание администрации Каховки, однако эта информация не подтвердилась. Здание, где РФ вывесила свой флаг, – Каховская ГЭС.

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