"Омікрон" в Україні. Як почувається перший хворий українець

В якому стані перший пацієнт із "Омікроном" в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Українець, у якого першим у країні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон", вже отримав негативний ПЛР-тест. Ця людина вже одужала від COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу.

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Санлікар зазначив, що хвороба у пацієнта проходила дуже легко.

"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Зараз у нього вже негативний ПЛР-тест", – сказав Кузін.

Що відомо про пацієнта?

Першою в Україні захворіла жінка, яка повернулася з ОАЕ та контактувала там із хворими.

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"Не думаю, що це перша така людина, тому що в країнах з тією ж політикою перельотів таких випадків вже сотні. Чим частіше шукають, тим частіше знаходять", – написав генетик Олександр Коляда.

Ще один випадок у Києві

У столиці "Омікрон" підтвердили у 41-річного чоловіка – він звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Біоматеріали пацієнта направили до Центру громадського здоров'я на секвенування, там і встановили новий штам.

Відомо, що пацієнт хворів на COVID-19 на початку цього року. Вдруге інфікувався після поїздки до ОАЕ.