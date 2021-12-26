"Омікрон" захопив Португалію, а Курц знайшов роботу в Силіконовій долині – головні новини за ніч

Курц не коментував своє працевлаштування, Симптоми Омікрона можуть проявитися від 3 до 14 днів. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

У Литві розслідують стеження за вдень народження Шустера, на якому побували Аваков та подружжя Гордон

Журналіст та телеведучий Савік Шустер звернувся до служб безпеки України та Литви із заявою про стеження за ним та його гостями під час святкування дня народження у Вільнюсі. Шустер не вірить у те, що всі зйомки здійснювалися журналістами. Упевнений, що колег із "Української правди" він би обов'язково помітив. Також зазначає, що фіксування, найімовірніше, проводилося за допомогою професійного обладнання.

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Шустер не вірить у те, що всі зйомки здійснювалися журналістами. Колаж "Сьогодні"

"Омікрон" захопив Португалію: темпи зараження стрімко зростають

У Португалії "Омікрон" став домінуючим штамом COVID-19. Як повідомляється, 61,5 відсотка випадків зараження, зафіксованих у середу, були пов'язані з "Омікроном". Кількість померлих та госпіталізацій до реанімаційних відділень залишалося "стабільним".

Симптоми "Омікрону" можуть проявитися від 3 до 14 днів. Колаж "Сьогодні"

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На Донбасі вже доба "тиша": чи надовго і в чому причина

На Донеччині – сьогодні тиша. Але чомусь українські бійці не пов'язують це з черговим новорічним перемир'ям – Розкаже військовий кореспондент "Сегодня" Олексій Кашпоровський. Сьогодні він відвідав позиції наших захисників у засніженому Зайцевому.

Курц знайшов роботу в Силіконовій долині

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц працюватиме в американській компанії, ймовірно, у Силіконовій долині. Зокрема, повідомляється, що Курц підписав контракт у приватному секторі. За інформацією Kronen-Zeitung, це має бути менеджерська робота в Силіконовій долині, Курц почне працювати там із лютого . Багато великих високотехнологічних, ІТ та інтернет-компанії мають свої штаб-квартири в регіоні на південь від Сан-Франциско.