У Литві розслідують стеження за вдень народження Шустера, на якому побували Аваков та подружжя Гордон

Журналіст та телеведучий Савік Шустер звернувся до служб безпеки України та Литви із заявою про стеження за ним та його гостями під час святкування дня народження у Вільнюсі.
Про це Шустер розповів у ток-шоу "Україна з Тиграном Мартіросяном" на каналі "Україна 24".
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"Я звернувся до правоохоронних органів України, природно, тому що були зйомки на території України приховані, і потрапили до цього продукту "Української правди". І служба безпеки Литви веде своє розслідування зараз", – розповів журналіст.
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Шустер не вірить у те, що всі зйомки здійснювалися журналістами. Упевнений, що колег із "Української правди" він би обов'язково помітив. Також зазначає, що фіксування, найімовірніше, проводилося за допомогою професійного обладнання.
"Є деякі факти, з якими я знайомий. То кафе, в якому ми були, на проспекті Гедімінаса, колишній проспект Леніна, це центральна вулиця Вільнюса. І будівля навпроти, як вважають з литовського боку, зйомка велася з другого поверху, а там абсолютний ремонт, але в будівлю можна проникнути. А на першому поверсі кафе. Я припускаю, що це була запланована зйомка. Знати наш графік було легко, це була відкрита історія. І це була добре підготовлена річ (зйомка – ред.)", – пояснив Шустер.
Крім того, журналіст упевнений, що не просто так відео було опубліковано без звуку, оскільки жодних компрометуючих промов на записі не могло бути, а могло бути зокрема читання віршів Бродського іменинником.
Нагадаємо, 22 листопада екс-глава МВС Арсен Аваков у соцмережах опублікував спільне фото з журналістами Дмитром Гордоном та Савіком Шустером, доктором Євгеном Комаровським та екс-прем'єром Володимиром Гройсманом. Місцем зйомки стала Литва, а кадр зробила дружина Гордона Алеся Бацман.