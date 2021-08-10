"Він мерзотник": Гордон після образи від Лукашенка випив його бальзам (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на великій пресконференції обізвав українського журналіста Дмитра Гордона мерзотником. У відповідь він згадав, яким Лукашенко був перед виборами і на що перетворився після.

Про це Гордон розповів в своєму відеозверненні на YouTube.

Лукашенко нахамив Гордону

Почалося все з питання одного з українських журналістів про "вагнерівців". Він нагадав білоруському диктатору, що саме Гордон мусував тему російських найманців і прогнозував вихід фільму Bellingcat про зрив спецоперації із затримання цих бойовиків.

"Треба цього Гордона посадити в слідчий ізолятор ... за балаканину необґрунтовану. За наклеп (в Україні) не саджають? Привозите до нас, із задоволенням додамо", – сказав Лукашенко.

Журналіст нагадав, що Гордон вже приїжджав до Білорусі у серпні 2020 року, і запитав, чи ображений Лукашенко на нього.

"На ображених воду возять. Я не можу ображатися. Але те, що він мерзотник, – це факт", – відповів білоруський диктатор.

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Як відреагував Гордон на образу

Він пригадав Лукашенку знамениту фразу президента РФ Володимира Путіна: "Хто як обзивається, той сам так і називається". Журналіст також нагадав, що приїхав до Мінська на інтерв'ю до лідера Білорусі, людини, яку поважали навіть в Україні, людини, яка протистояла Путіну і не давала Білорусь в образу.

"Ви цікава харизматична людина. Але я не міг тоді припустити, що пройде кілька днів і ви, не вигравши вибори, вирішите узурпувати владу. Більш того, вирішите варварськи боротися з власним народом. Ви прекрасно мене приймали, по-царськи ... ви мені сподобалися. Але коли ви почали творити з власним народом казна-що – в мені закипіло обурення. Не може людина, яка називає себе батьком нації, знущатися так над власним народом", – сказав Гордон.

Журналіст сподівається, що Лукашенко недовго буде керувати країною і скоро білоруський народ позбудеться його деспотичного правління. У той же час йому сподобалося, що Лукашенко згадав його у своїй промові, хоч і назвав мерзотником.

"Почути таке слово з уст людини, нелегітимної, що потрапляє під санкції і ненависної власним народом – це дуже почесно", – сказав Гордон і на камеру випив подарований білоруським лідером президентський бальзам, а закусив своїм зефіром.

Гордон наливає президентський бальзам. Скріншот

Що накоїв Лукашенко у Білорусі

Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.

Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.

Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 9 серпня на пресконференції Лукашенко багато разів згадував про Україну. По його словам, будь-яка спроба силою повернути Донбас закінчиться трагедією для України.

Також "бацька" нахабно звинуватив Зеленського у підготовці бойовиків, яких потім відправляють до Білорусі.