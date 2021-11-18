Небезпечні дитячі іграшки в Україні та скандал із ЖКГ у Києві — головні новини за ніч

Китайські іграшки, які продають в Україні, можуть нашкодити дитині, а у Києві ЖКГ збрехало чоловіку/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Можуть навіть покалічити: в Україні продають небезпечні дитячі іграшки

Багато дитячих іграшок, які продаються в Україні, виготовлені в Китаї та не відповідають державним стандартам якості. Через це діти можуть отруїтися чи отримати травму. За інформацією Держпродспоживслужби, понад 70% "іграшкового ринку" України заполонили дешеві китайські вироби.

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Деякі іграшки можуть нашкодити дитині/Колаж: Сьогодні

Арахамія пояснив, чому Зеленський сказав неправду про спецоперацію з "вагнерівцями"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський раніше заперечував існування спецоперації із затримання "вагнерівців" через підписані секретні документи.

Арахамія розповів, чому Зеленський не міг говорити правду / Колаж "Сьогодні"

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Відомий художник Сергій Поярков спровокував ДТП: постраждалий водій у лікарні

У Києві відомий художник Сергій Поярков потрапив у ДТП. Чоловік мчав позашляховиком на червоне світло. Автопригода сталася на вулиці Кирилівській. Як розповіли очевидці, позашляховик почав завертати із середньої смуги ліворуч на заборонений сигнал світлофора і протаранив автомобіль Skoda, який їхав по прямій на своє зелене світло.

Позашляховик художника врізався в автомобіль Skoda/Колаж: Сьогодні