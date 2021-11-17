Можуть навіть покалічити: в Україні продають небезпечні дитячі іграшки

Чимало дитячих іграшок, які продаються в Україні, виготовлені в Китаї та відповідають державним стандартам якості. Через це діти можуть отруїтися або отримати травму.
Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби Полтавської області.
Небезпечні іграшки
У пресслужбі зазначили, що понад 70% "іграшкового ринку" України заполонили дешеві китайські вироби. Експерти закликають батьків уникати їх купівлі, адже вони можуть містити небезпечні для здоров’я дітей речовини.
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"Майже в кожному непрофільному магазині реалізується контрафактний дитячий товар, а в місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки, підземні переходи) і невеликих регіональних магазинах такий товар взагалі основний", — йдеться в повідомленні.
Де ще продають небезпечні іграшки?
У Держпродспоживслужбі Полтавської області зазначили, що небезпечні іграшки продають в інтернет-магазинах та соціальних мережах.
Такі іграшки призводять до тяжких наслідків, а саме:
- травма;
- алергія;
- хімічних отруєнь;
- інвалідність.
Випадок у Закарпатській області
У Виноградові Закарпатської області дитина отримала хімічні опіки через іграшку. Хлопчик розкусив її.
За словами матері, її 4-річний син раніше в рот нічого забороненого не брав. Однак вирішив розкусити іграшку, всередині якої була рідина.
"Рідина всередині обпекла слизову рота. Він почав сильно плакати, намагаючись змити, але безрезультатно. Проковтнути не міг навіть протиалергічний сироп. Буквально за 2-3 хвилини почалося слиновиділення, і дитина не могла сказати ні слова. Рот почав набрякати", — зазначила мати хлопчика Анна Яркина.
На щастя, все обійшлося. Хлопчика пролікували у медичному закладі.
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