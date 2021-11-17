Могут даже покалечить: в Украине продают опасные детские игрушки

Больше всего опасных игрушек продают в местах несанкционированной торговли

Некоторые игрушки могут навредить ребенку/Коллаж: Сегодня

Многие детские игрушки, которые продаются в Украине, изготовлены в Китае и несоответствуют государственным стандартам качества. Из-за этого дети могут отравиться или получить травму.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Полтавской области.

Реклама

Опасные игрушки

В пресс-службе отметили, что более 70% "игрушечного рынка" Украины заполонили дешевые китайские изделия. Эксперты призывают родителей избегать их покупки, ведь они могут содержать опасные для здоровья детей вещества.

"Почти в каждом непрофильном магазине реализуется контрафактный детский товар, а в местах несанкционированной торговли (стихийные рынки, подземные переходы) и небольших региональных магазинах такой товар вообще основной", — говорится в сообщении.

Где еще продают опасные игрушки?

В Госпродпотребслужбе Полтавской области отметили, что опасные игрушки продают в интернет-магазинах и социальных сетях.

Такие игрушки приводят к тяжелым последствиям, а именно:

Реклама

травмам;

аллергиям;

химическим отравлениям;

инвалидности.

Случай в Закарпатской области

В Виноградове Закарпатской области ребенок получил химические ожоги из-за игрушки. Мальчик раскусил ее.

По словам матери, ее 4-летний сын ранее в рот ничего запрещенного не брал. Однако решил раскусить игрушку, внутри которой была жидкость.

"Жидкость внутри обожгла слизистую рта. Он начал сильно плакать, пытаясь смыть, но безрезультатно. Проглотить не мог даже противоаллергический сироп. Буквально за 2-3 мин началось слюноотделение, и ребенок не мог сказать ни слова. Рот начал отекать", — отметила мать мальчика Анна Яркина.

К счастью, все обошлось. Мальчика пролечили в медицинском учреждении.

Реклама

Читайте также