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"Помаранчевих" стало більше – МОЗ оновило карантинні зони

Валентина Шаповал
14 жовтня, 10:07
У цих областях перевищено три показники, які відповідають за розподіл карантинних зон

У цих областях багато інфікованих/Колаж "Сьогодні"

Станом на 14 жовтня вже 17 областей України відповідають показникам "помаранчевої зони". Всі інші регіони перебувають у "жовтій зоні" карантину.

Про це повідомляє МОЗ.

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Які області стали "помаранчевими"

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

У цих областях перевищено показники завантаженості ліжок з киснем, рівня госпіталізації та коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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