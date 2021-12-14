Залишились лише обломки. На Прикарпатті поїзд влетів в авто, є загиблі

На момент зіткнення в салоні було двоє людей. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Івано-Франківській області сталося смертельне зіткнення пасажирського поїзду з легковим автомобілем, який переїжджав колії через залізничний переїзд.
Про це повідомили у пресслужбах ДСНС та поліції.
Подробиці ДТП
Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Угринів і Клузів 13 грудня о 23:30. Потяг, сполученням "Київ – Івано-Франківськ", зіткнувся із автомобілем марки "ВАЗ 2109".
Зіткнення сталося через те, що 29-річний водій ВАЗ, мешканець Івано-Франківська, виїхав на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок цього водій допустив зіткнення із пасажирським поїздом, під керуванням 40-річного машиніста.
Постраждалі
У результаті зіткнення водій автомобіля ВАЗ та його 36-річна пасажирка, мешканка Угринева, загинули на місці події.
За допомогою комбінованого гідроінструменту рятувальники вивільнили їхні тіла з автомобіля.
Рятувальникам довелося вирізати тіла загиблих зі зруйнованої машини. Фото: ГУНП в Івано-Франківській області
Кого покарають
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Триває досудове розслідування.
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