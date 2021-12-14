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Вбивчі маршрутки. Автобус з пасажирами злетів з траси на Луганщині

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 09:12
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В результаті загинув один із пасажирів, ще 7 людей постраждали
Аварія сталася на трасі Чугуєв-Мілове.
Аварія сталася на трасі Чугуєв-Мілове.

В Старобільському районі неподалік села Оріхове Луганської області сталася смертельна ДТП. Пасажирський мікроавтобус злетів з траси Чугуєв-Мілове.

Про це повідомила прессекретар поліції Луганської області Тетяна Погукай.

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Подробиці

Аварія сталася близько 6:40 ранку. За попередньою інформацією водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя. На місце події виїхали співробітники поліції та екстрених служб.

Що з пасажирами

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув. Водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Двоє пасажирів госпіталізовані, іншим постраждалим надана допомога на місці події.

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Місце аварії. Фото: поліція

ДТП з маршруткою під Черніговом

7 грудня сталося зіткнення фури та маршрутки поблизу Чернігова. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю. В результаті загинули 13 людей та ще 7 отримали поранення – вони у тяжкому стані.. З-поміж загиблих дітей немає, наймолодшій дівчині було 19 років. Водiй фури вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.

У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії, – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та служб, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.

Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом

Згодом водія фури арештували. Його підозрюють в тому, що він не впорався з керуванням та спричинив ДТП.

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