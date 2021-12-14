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Убийственные маршрутки. Автобус с пассажирами слетел с трассы в Луганской области

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 09:12
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В результате погиб один из пассажиров, еще 7 человек пострадали
Авария произошла на трассе Чугуев-Милово.
Авария произошла на трассе Чугуев-Милово.

В Старобельском районе недалеко от села Орехово Луганской области произошло смертельное ДТП. Пассажирский микроавтобус слетел с трассы Чугуев-Милово.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

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Подробности

Авария произошла около 6:40 утра. По предварительной информации водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину. На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб.

Что с пассажирами

В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб. Водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения.

Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия.

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Место аварии. Фото: полиция

ДТП с маршруткой под Черниговом

7 декабря произошло столкновение фуры и маршрутки вблизи Чернигова. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения – они в тяжелом состоянии. Среди погибших детей нет, самой молодой девушке было 19 лет. Водитель фуры выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток он находится в реанимации.

В прокуратуре заявили, что один из возможных факторов, которые могли привести к аварии, – погодные условия. Но уже существуют вопросы к состоянию дорожного покрытият и служб, которые должны обслуживать дорогу. Также в техническое состояние автобуса.

Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом

Впоследствии водителя фуры арестовали. Его подозревают в том, что он не справился с управлением и вызвал ДТП.

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