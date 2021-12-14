Убийственные маршрутки. Автобус с пассажирами слетел с трассы в Луганской области

В Старобельском районе недалеко от села Орехово Луганской области произошло смертельное ДТП. Пассажирский микроавтобус слетел с трассы Чугуев-Милово.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
Подробности
Авария произошла около 6:40 утра. По предварительной информации водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину. На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб.
Далее по теме
Что с пассажирами
В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб. Водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения.
Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия.
Место аварии. Фото: полиция
ДТП с маршруткой под Черниговом
7 декабря произошло столкновение фуры и маршрутки вблизи Чернигова. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения – они в тяжелом состоянии. Среди погибших детей нет, самой молодой девушке было 19 лет. Водитель фуры выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток он находится в реанимации.
В прокуратуре заявили, что один из возможных факторов, которые могли привести к аварии, – погодные условия. Но уже существуют вопросы к состоянию дорожного покрытият и служб, которые должны обслуживать дорогу. Также в техническое состояние автобуса.
Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом
Впоследствии водителя фуры арестовали. Его подозревают в том, что он не справился с управлением и вызвал ДТП.
Раньше мы писали:
- В Тернопольской области маршрутка с пассажирами попала в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали 10 человек.
- В Ровенской области из автомобиля "ЗИЛ", перевозившего древесину, выпали на дорогу бревна и зацепили маршрутку, в которой было 20 пассажиров.