Випливли нові обставини смертельної ДТП під Черніговом: кого можуть покарати

Керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина повідомив нові обставини, які могли спричинити масштабне смертельне ДТП під Черніговом. Вже відомо, що в ній загинули 13 людей.
Про це Василина написав в своєму Facebook.
За його словами, крім погодних умов, є питання:
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- до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу,
- до технічного стану автобуса.
"Страшна трагедія, якої могло б не статися. Зараз працюю на місці події. Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування", – написав він.
Фото: поліція
Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці
Про пише Телеграм-канал українського журналіста Андрія Павловського. У прес-службі поліції виданню сказали, що зараз слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу. Потім можна буде назвати офіційну причину аварії. Для отримання результату експертизи правоохоронцям може знадобитись від одного до двох місяців.
Поліція порушила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.
Що відомо про ДТП під Черніговом
- Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Маршрутка їхала з Борзни в Чернігів через Сосницю.
- Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
- Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталася ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
- У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водій вантажівки вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він в реанімації.
- На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
- Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус в Сосниці, але зрештою передумала, уточнили сайту "Сьогодні" в ОТГ.
- За останніми даними – 13 людей загигнули ще 7 в лікарні Чернігова №2.